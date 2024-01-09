В Ижевске местный житель получил срок за мошенничество в сфере продажи авто

Ижевск. Удмуртия. За хищение около 15 миллионов рублей житель Ижевска получил срок. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

Установлено, что 39-летний обвиняемый орудовал в период с декабря 2017 по апрель 2022 года. Он предлагал потерпевшим приобретать в лизинговой компании автомобили по ценам значительно ниже рыночных, тем самым похищая у доверчивых горожан деньги.

Суд признал его виновным в шести преступлениях по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») и девяти преступлениях по части 4 той же статьи («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.