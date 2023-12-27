Ревнивая супруга обезобразила лицо незнакомки разбитой бутылкой в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. 29-летнюю жительницу Завьяловского района Удмуртии осудили за неизгладимое обезображивание лица другой женщины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Суд установил, что в июле 2023 года подсудимая на садовом участке своей свекрови увидела рядом со своим супругом незнакомую ей 28-летнюю женщину. Взревновав, она разбила бутылку и получившейся «розочкой» ударила по руке незнакомки. Та убежала на соседний участок, но была настигнута преследовательницей, которая ударила несчастную по лицу и шее своим самодельным орудием мести. Рубец на лице оказался неизгладимым.

Свою вину в совершении преступления ревнивая супруга признала полностью и раскаялась в содеянном. Наказание ей назначили в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также суд взыскал с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.