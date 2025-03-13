Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Ижевчанка из ревности обезобразила лицо своей соперницы

11:13, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанка из ревности обезобразила лицо своей соперницы
11:13, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#колония\n#ревность\n#побои
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
232
0

Она проведёт в колонии полгода.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска признал виновной местную жительницу, которая из ревности обезобразила лицо женщины. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что 32-летняя ижевчанка, находясь в гостях у своего соседа, из-за чувства ревности к нему избила другую женщину, а также ударила её по лицу разбитым стеклянным стаканом. Потерпевшая получила характерные резаные раны на правой половине лица, которые суд охарактеризовал как неизгладимое обезображивание.

С учётом всех обстоятельств дела суд признал ревнивицу виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и назначил ей лишение свободы в исправительной колонии общего режима на полгода.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:13, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#колония\n#ревность\n#побои