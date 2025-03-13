Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска признал виновной местную жительницу, которая из ревности обезобразила лицо женщины. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Суд установил, что 32-летняя ижевчанка, находясь в гостях у своего соседа, из-за чувства ревности к нему избила другую женщину, а также ударила её по лицу разбитым стеклянным стаканом. Потерпевшая получила характерные резаные раны на правой половине лица, которые суд охарактеризовал как неизгладимое обезображивание.

С учётом всех обстоятельств дела суд признал ревнивицу виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и назначил ей лишение свободы в исправительной колонии общего режима на полгода.