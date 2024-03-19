Экс-работника оборонного предприятия Удмуртии оштрафовали на 200 000 рублей после выезда за границу

Ижевск. Удмуртия. Бывшего работника оборонного предприятия Удмуртии оштрафовали на 200 тыс. рублей после выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по УР.

В ведомстве отметили, что вступил в законную силу приговор мирового судьи Славгородского городского суда Алтайского края по части 1 статьи 283.2 УК РФ «Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допущенного к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне».

Обвинение выдвигалось в отношении бывшего работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, совершившего несанкционированный выезд за пределы России в период действия в его отношении соответствующих ограничений, связанных с наличием допуска к государственной тайне.

Причастность фигуранта к совершению преступления выявлена и расследована УФСБ России по Удмуртии. С учётом признания фигурантом своей вины судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.