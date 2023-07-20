В Удмуртии мужчине грозит лишение свободы за разглашение гостайны

Ижевск. Удмуртия. Сотрудниками органов госбезопасности выявлен факт разглашения жителем Удмуртии государственной тайны третьему лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина, занимая руководящий пост в одном учреждений УФСИН, разгласил доверенную ему по службе гостайну третьему лицу, у которого нет доступа к информации подобного рода.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Удмуртии, данный факт был выявлен УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртии. На момент совершения преступления данный гражданин не являлся действующим сотрудником УФСИН Удмуртии, был уволен в 2020 году.