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В Удмуртии мужчине грозит лишение свободы за разглашение гостайны

13:00, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии мужчине грозит лишение свободы за разглашение гостайны
13:00, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#гостайна
Фото: Кристина Флур на Unsplash.com
338
0

Подозреваемый занимал руководящую должность в одном из учреждений УФСИН по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудниками органов госбезопасности выявлен факт разглашения жителем Удмуртии государственной тайны третьему лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина, занимая руководящий пост в одном учреждений УФСИН, разгласил доверенную ему по службе гостайну третьему лицу, у которого нет доступа к информации подобного рода.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. 

Как сообщили в пресс-службе  УФСИН Удмуртии, данный факт был выявлен УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртии. На момент совершения преступления данный гражданин не являлся действующим сотрудником УФСИН Удмуртии,  был уволен в 2020 году.

13:00, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#гостайна