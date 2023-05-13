19-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в угоне микроавтобуса

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска инспекторы ДПС задержали водителя, передвигавшегося ночью на маршрутном микроавтобусе без регистрационных знаков, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Водитель требование остановиться проигнорировал и попытался скрыться. На помощь пришел второй экипаж автопатруля, после чего удалось задержать нарушителя. Как выяснилось, за рулем находился без права управления 19-летний житель Ижевска в состоянии алкогольного опьянения.

После допроса задержанного следователи установили, что угонщик, проходя мимо стоянки в Первомайском районе, увидел, что дверь автобуса не закрыта, а ключи находятся в салоне. В результате он похитил транспортное средство, предварительно сняв с него регистрационные номера. Похищенный микроавтобус принадлежит транспортной компании. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Задержанному молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.