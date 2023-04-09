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Владельцев подпольного казино осудили в Глазове

12:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Владельцев подпольного казино осудили в Глазове
12:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
9
0
#Глазов\n#ФСБ\n#казино
Фото: unsplash.com (Michał Parzuchowski)
9
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Преступную деятельность выявили в ходе совместной работы сотрудники УФСБ и МВД по Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Глазовского районного суда в отношении семи жителей Удмуртии. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, их обвиняли в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в отмывании незаконно полученных денег.

Противоправную деятельность выявили в результате мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с региональным МВД.

Следствие установило, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в законспирированных игорных заведениях на территории Глазова.

С учётом признания обвиняемыми своей вины суд назначил наказание в виде штрафов и лишения свободы сроком от 1 года и 1 месяца до 1 года и 6 месяцев условно.

12:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
9
0
#Глазов\n#ФСБ\n#казино