Жительница Удмуртии отсудила 300 000 рублей после падения на мокром полу в магазине

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьяловского района отсудила 300 тыс. рублей после падения на мокром полу в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Завьяловского райсуда.

Завьяловским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску жительницы Завьяловского района к ООО «ТАБЫШ» о компенсации морального вреда.

Суд установил, что в январе 2022 года женщина при посещении розничного магазина в Ижевске поскользнулась на мокром полу и при падении получила закрытый перелом левой бедренной кости. Данное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

На основании исследования и оценки совокупности представленных доказательств суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между причинением вреда здоровью истицы и ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязанностей при оказании услуг по розничной торговле и взыскал с компании, владеющей магазином, в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.