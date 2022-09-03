23 жителей Удмуртии обвинили в незаконном изъятии сырой нефти

Игра. Удмуртия. Игринский районный суд Удмуртии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении организованной группы. Как сообщила пресс-служба райсуда, обвиняются 23 человека по части 4 статьи 160 УК России «Присвоение или растрата».

По данным следствия, указанные лица незаконно изымали сырую нефть, принадлежащую ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова.

Объём материалов уголовного дела составляет 30 томов. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.