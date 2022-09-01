Житель Удмуртии угрожал убить своего трехлетнего сына, приставив к нему лезвие ножа

Балезино. Удмуртия. Житель Кезского района угрожал убить своего трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в Балезино. Мужчина в компании отмечал день рождения родственника. На празднике была его сожительница и их ребенок. Находясь в нетрезвом состоянии, 27-летний мужчина потребовал свою девушку поехать с ним в Кезский район. Та отказалась. Оставшись неудовлетворенным её ответом, обвиняемый взял кухонный нож, другой рукой сжал шею сына и приставил к его телу лезвие.

Приехавший на место наряд Росгвардии преследовал отца по поселку, сотрудники требовали отпустить ребенка. В ответ на это мужчина лишь оскорбил их нецензурными словами. Через более чем 30 минут преследования мама смогла выхватить мальчика, сотрудники выбили нож из его рук и задержали.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 119 УК России («Угроза убийством») и статье 319 УК России («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).

Дело направлено в суд.