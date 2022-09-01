Днем 1 сентября в Ижевске зафиксировали 12 фактов незаконной продажи алкоголя

Ижевск. Удмуртия. В первой половине дня 1 сентября в Ижевске проверили более 20 «наливаек». Как сообщает пресс-служба администрации города, в 12 из них продавали алкоголь.

Напомним, в День знаний, кроме заведений общепита, реализация спиртной продукции запрещена.

В рейд 1 сентября вышли сотрудники МВД, административной инспекции Ижевска и общественники. Нарушение зафиксировали в ларьке на улице Ворошилова, 1б. Контрольная закупка «удалась». На продавца и владельца киоска составили административные протоколы, емкости с этиловым спиртом изъяли.

Подобные рейды проходят в городе каждую неделю. «Если взять прошлогоднюю статистику, на нерадивых предпринимателей было составлено порядка ста протоколов по ст. 7 Закона УР №57-РЗ. Если Административная инспекция может составить протокол только на физическое лицо, сотрудники полиции накладывают штрафы уже на собственников помещений», — рассказал начальник административной инспекции Ижевска Фато Мгои.

Напомним, тем, кто продает алкоголь, грозит штраф: физическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее глава Удмуртии поручил пересмотреть систему штрафов для тех, кто незаконно торгует алкогольными напитками.