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В Ярском районе Удмуртии из-за пожара сгорела крыша ФАПа

08:30, 31 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Ярском районе Удмуртии из-за пожара сгорела крыша ФАПа
08:30, 31 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Яр\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com/gpsur
344
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Причины пожара устанавливаются.

Яр. Удмуртия. В деревне Озерки Ярского района Удмуртии сгорел ФАП. Об этом сообщила Государственная противопожарная служба республики.

Сообщение о пожаре поступило 31 августа в 00:48 минут. К прибытию отдельного пожарного поста деревни Озерки пожарно-спасательной части №44 поселка Яр горела открытым пламенем кровля фельдшерско-акушерского пункта. Огонь уничтожил её на площади 84 квадратных метров. Пожар также повредил 4 квадрата наружной стены здания.

Отмечается, что всего на пожаре работало три автоцистерны и семь человек личного состава ПСЧ-44, 1 РЖТ 10, ООО «Озерки плюс». Прокладывалась магистральная линия от пожарного водоёма, расположенного на расстоянии 60 метров.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

08:30, 31 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
344
0
#Яр\n#Удмуртия\n#пожар