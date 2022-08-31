В Ярском районе Удмуртии из-за пожара сгорела крыша ФАПа

Яр. Удмуртия. В деревне Озерки Ярского района Удмуртии сгорел ФАП. Об этом сообщила Государственная противопожарная служба республики.

Сообщение о пожаре поступило 31 августа в 00:48 минут. К прибытию отдельного пожарного поста деревни Озерки пожарно-спасательной части №44 поселка Яр горела открытым пламенем кровля фельдшерско-акушерского пункта. Огонь уничтожил её на площади 84 квадратных метров. Пожар также повредил 4 квадрата наружной стены здания.

Отмечается, что всего на пожаре работало три автоцистерны и семь человек личного состава ПСЧ-44, 1 РЖТ 10, ООО «Озерки плюс». Прокладывалась магистральная линия от пожарного водоёма, расположенного на расстоянии 60 метров.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.