Пациент психиатрической больницы в Удмуртии угрожал ножом своим родителям

Ижевск. Удмуртия. Молодой житель Ижевска напал с ножом на своих родителей в квартире одного из домов на улице Холмогорова. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в среду, 24 августа.

«Мужчина 1996 года рождения, состоящий на учёте в Республиканской клинической психиатрической больнице, начал вести себя агрессивно по отношению к своим родителям, размахивал ножом, высказывал угрозы жизни и здоровью. Родители спешно покинули квартиру и вызвали полицию», — сообщили в МВД.

На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. В результате переговоров стражи порядка уговорили молодого человека открыть дверь. В настоящее время он доставлен в РКПБ. Никто не пострадал.