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Пациент психиатрической больницы в Удмуртии угрожал ножом своим родителям

14:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Пациент психиатрической больницы в Удмуртии угрожал ножом своим родителям
14:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#угрозы
Фото: unsplash.com
239
0

Им пришлось покинуть квартиру и вызвать полицию.

Ижевск. Удмуртия. Молодой житель Ижевска напал с ножом на своих родителей в квартире одного из домов на улице Холмогорова. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в среду, 24 августа.

«Мужчина 1996 года рождения, состоящий на учёте в Республиканской клинической психиатрической больнице, начал вести себя агрессивно по отношению к своим родителям, размахивал ножом, высказывал угрозы жизни и здоровью. Родители спешно покинули квартиру и вызвали полицию», — сообщили в МВД.

На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии. В результате переговоров стражи порядка уговорили молодого человека открыть дверь. В настоящее время он доставлен в РКПБ. Никто не пострадал.

14:05, 24 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#угрозы