В Воткинске пожарные ликвидировали возгорание на трех участках

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске ликвидировали пожар, охвативший три участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании на улице Пушкина поступило 11 июля в 14:40. Когда приехали пожарные, огонь уже распространился на территории нескольких участков, горели постройки. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

Был объявлен повышенный ранг пожара. Всего в тушении огня участвовали 10 единиц техники и 31 человек, звенья газодымозащитной службы. Спасатели проложили две магистральные линии от стоящего рядом гидранта.

В 15:43 огонь ликвидировали. Одна женщина получила травмы. Троих человек, в том числе ребенка, эвакуировали.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.