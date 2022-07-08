Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Семилетняя девочка сломала ноги на батуте в Кезу

15:32, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
Семилетняя девочка сломала ноги на батуте в Кезу
15:32, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
376
0
#Кез\n#Удмуртия\n#травматизм
Фото: twenty20.com
376
0

Возбуждено уголовное дело.

Кез. Удмуртия. В Кезу возбуждено уголовное дело после травмирования семилетней девочки во время игр на батуте. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Известно, что 6 июля девочка со своей бабушкой отдыхала на площади у местного дома культуры, где предприниматель оборудовал детские батуты. Скатываясь с одного из них, ребёнок сломала ноги. Девочке оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

15:32, 08 июля, 2022
Юрий Абашев
376
0
#Кез\n#Удмуртия\n#травматизм