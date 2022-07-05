В Удмуртии 12-летний ребёнок попал в реанимацию после удара током

Воткинск. Удмуртия. Двух детей в Воткинском районе ударило электрическим током на улице, один из них попал в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцидент случился в конце июня. Двое 12-летних деревенских ребят играли на улице в прятки. Один решил спрятаться за уличным трансформаторным пунктом. Парень поднялся по лестнице на площадку, где находился аппарат под напряжением. Дотронувшись до него рукой, мальчик получил ударом током и уже не смог отойти из-за спазма мышц. Второй ребёнок попытался спасти товарища, но его отбросило сразу же, как он дотронулся.

Несмотря на полученную от падения травму, мальчик побежал в ближайший дом просить помощи. В нём находился молодой человек, который подбежал к трансформатору, схватил ребёнка за ботинки и сбросил его на землю. Пострадавший к этому моменту уже потерял сознание, но был жив. Приехавшие на место происшествия врачи оказали ему неотложную реанимационную помощь и госпитализировали в больницу.

В МЧС отмечают, что опасно не только дотрагиваться до электротехнического оборудования, но и приближаться к нему. Например, лежащий на земле оборванный провод представляет опасность в радиусе не меньше восьми метров.