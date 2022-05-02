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Причину гибели рыбы в Чемошурском пруду установят эксперты Минприроды Удмуртии

10:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Причину гибели рыбы в Чемошурском пруду установят эксперты Минприроды Удмуртии
10:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#рыба\n#Чемошурский пруд
Фото: vk.com/id471638533
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Лаборатория взяла пробы воды на анализ.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минприроды Удмуртии установят причину массовой гибели рыбы в Чемошурском пруду. Как сообщила пресс-служба министерства, специалисты выехали на водоём после появления сообщения в социальных сетях.

В ходе проверки было обнаружено скопление рыбы на правом берегу пруда. Часть рыбы погибла, часть после отброса от берега уплывала вглубь водоёма. Настораживающих запахов воды или цветовых пятен в воде и прилегающей территории не обнаружили. Для установления причин гибели рыбы специалистами Центральной лаборатории АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР» были отобраны пробы воды.  

Перед экспертами поставлена задача — установить содержание загрязняющих веществ в отобранных пробах по следующим значениям показателей: мышьяк, показатель водородный (рН), нефтепродукты, нитрат-ион, ртуть, аммоний-ион, кислород растворенный, метанол, нитрит-ион, фенолы летучие, хром общий, цианид-ион.

В Минприроды подчеркнули, что окончательные выводы о возможных причинах гибели рыбы в Чемошурском пруду можно будет сделать после получения результатов лабораторных анализов.

10:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#рыба\n#Чемошурский пруд