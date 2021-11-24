Житель Удмуртии на внедорожнике врезался в дерево в Башкортостане

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Кушнаренково. Башкортостан. Житель Удмуртии попал в ДТП в Башкортостане. Об этом сообщила республиканская ГИБДД на своей странице в Instagram.

Авария произошла накануне, 23 ноября, около 19:00 возле села Калтаево Кушнаренковского района Башкортостана. 48-летний житель Удмуртии, находясь за рулём внедорожника «Тойота», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Судя по опубликованным снимкам, у машины серьёзные повреждения: передняя часть смята от удара об дерево.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Напомним, днями ранее в Удмуртии бревно, упавшее с лесовоза, протаранило салон легковушки, ехавшей позади. Её 51-летний водитель не пострадал.