В Глазове водителя автобуса признали виновным за проезд на красный сигнал светофора

Пассажирскую компанию оштрафовали на 5000 рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове водителя автобуса признали виновным в нарушении Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского райсуда Удмуртии.

По материалам дела, утром в один из дней апреля 2021 года на перекрёстке улиц Толстого и Карла Маркса водитель «ПАЗика» проехал на запрещающий сигнал светофора. Правонарушение совершено повторно. Юрлицо признали виновным и оштрафовали на 5000 рублей.

Оштрафованная организация, не согласившись с постановлением, подала жалобу с просьбой отменить вышеуказанное постановление за отсутствием состава административного правонарушения. Мотивация — водитель уверен, что его светофор в тот момент не работал, горел жёлтый мигающий свет. Когда ПАЗ подъехал к перекрёстку, то там загорелся красный свет светофора, поэтому не было возможности остановиться перед ним на скорости 50 км/ч.

Доводы жалобы о проезде водителя перекрёстка не были приняты во внимание по следующим основаниям. Согласно пункту 6.14 Правил дорожного движения водителям, которые при включении жёлтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение. Согласно ПДД жёлтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности.

Пунктом 10.1 ПДД предусмотрено, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД.

Согласно фототаблице отчётливо видно, что перекресток улиц Толстого и Маркса в Глазове имеет пешеходный переход. Приближаясь к месту установки светофора и пешеходному переходу, водитель, видя, что горит разрешающий движение и информирующий о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждающий об опасности жёлтый мигающий сигнал светофора, и видя, что при смене сигналов светофора с жёлтого мигающего на красный, вне зависимости от времени, за которое происходит смена сигналов, должен был оценить расстояние до перекрёстка и пешеходного перехода, предпринять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, не прибегая к экстренному торможению.

Суд уверен, что из представленных фотографий и видеоматериалов дела об административном правонарушении однозначно усматривается, что красный сигнал светофора загорелся, когда автобус находился ещё до стоп-линии, при этом водитель продолжил движение при уже загоревшемся красном сигнале светофора.

По итогам рассмотрения жалобы постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения.