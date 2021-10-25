Водитель без прав погиб в ДТП в Можгинском районе

Мужчина не справился с управлением и его автомобиль опрокинулся.

Можга. Удмуртия. На дороге в Можгинском районе водитель без прав устроил аварию, из-за которой погиб сам. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 24 октября 2021 года, около 7:00, на автомобильной дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Можгинского района. 24-летний молодой человек, не имеющий прав, ехал на MITSUBISHI Galant в сторону Можги. На 85 км дороги он не справился с управлением и съехал с трассы, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы, его госпитализировали, но он скончался в больнице.