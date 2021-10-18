В Ижевске 30-летний рецидивист пытался нажиться на жителях Крыма

Подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники уголовного розыска.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали 30-летнего безработного, подозреваемого в серии мошенничеств. От действий злоумышленника пострадали жители Республики Крым, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ранее судимый выходец из Смоленской области, проживая в Ижевске, выискивал своих жертв в Интернете на сайте частных объявлений о продаже товаров и недвижимости. Связавшись с продавцами, он заявлял, что выступает от лица организации, которая готова купить выставленный товар. Однако для совершения сделки ему якобы необходимо отчитаться перед предприятием, предоставив товарный чек.

Чтобы реализовать свой замысел, подозреваемый убеждал потерпевших крымчан под его диктовку произвести ряд операций с банкоматом. Введенные в заблуждение граждане следовали инструкциям и переводили деньги на указанные злоумышленником банковские счета.

Операцию по задержанию рецидивиста провели сотрудники уголовного розыска. Он подозревается в 9 фактах мошенничества, совокупный ущерб от которых составил 70 тыс. рублей.