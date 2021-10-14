В Удмуртии вступил в силу приговор вору в законе

Фигурант более 20 лет занимал высшее положение в преступной иерархии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вступил в силу приговор Верховного суда Удмуртии в отношении 63-летнего мужчины, имевшего статус вора в законе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

В период до 1999 года обвиняемый Омар Бекаев занял высшее положение в преступной иерархии и получил статус «вор в законе». В 2019 году вышел закон, что людей с таким статусом будут лишать свободы. Несмотря на это, подозреваемый сохранил свое положение. Он продолжил выполнять присущие его статусу функции в местах лишения свободы.

Когда мужчина отбывал наказание, чтобы нарушить режим работы исправительного учреждения, он применил насилие в отношении сотрудника федеральной службы исполнения наказаний.

На основании материалов, предоставленных сотрудниками МРО по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД России по Удмуртской Республике и УФСБ России по Удмуртской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и части 2 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Суд вынес решение лишить мужчину свободы в колонии особого режима на 11 лет и 2 дня и обязал его заплатить штраф 500 тыс рублей.