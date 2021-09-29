В Воткинске грабитель в маске попытался украсть из банкомата почти 3 млн рублей

Злоумышленника спугнула сработавшая система безопасности.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Удмуртии обвинили в попытке кражи из банкомата почти трёх миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в среду, 29 сентября.

Следствие установило, что 46-летний обвиняемый с целью хищения денег ночью приехал на личном автомобиле к отделению одного из банков в Воткинске. Надев на голову маску с прорезями для глаз, он вошёл в помещение с банкоматами, монтировкой вскрыл один из них и с помощью газовых баллонов попытался взорвать купюроприёмник. Как было установлено, в банкомате находились денежные средства в сумме 2 млн 740 тыс. рублей. Когда мужчина вскрыл панель, сработала система безопасности, и злоумышленник скрылся с места происшествия.

Его личность установили сотрудники межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями управления угрозыска МВД по Удмуртии и оперативники МО МВД России «Воткинский». Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали мужчину по месту жительства, в его доме они обнаружили одежду и обувь, в которых он совершил преступление, а в овраге недалеко от дома были найдены спрятанные им монтировка и газовый баллон.

В ходе следствия обвиняемый возместил причинённый банку ущерб в размере 10 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.