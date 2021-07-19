Семь человек пострадали в Удмуртии по вине нетрезвых водителей

Госавтоинспекция сообщила о серии пьяных аварий в выходные.

Ижевск. Удмуртия. Серия пьяных аварий произошла в минувшие выходные в Удмуртии. В ДТП с участием нетрезвых водителей пострадали 7 человек, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

В пятницу, 16 июля, в Глазове нетрезвый 50-летний водитель на «Ладе-Калине», не имея прав на управление транспортным средством, сбил 64-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы. На водителя составлены административные материалы, автомобиль изъяли.

В субботу, 17 июля, в Камбарском районе 57-летний водитель «ВАЗ-2109», находясь в состоянии опьянения, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». В аварии травмирована 15-летняя девочка, пассажир иномарки. Ранее мужчина был лишен водительских прав. Машину отправили на штрафстоянку. За данное правонарушение ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В этот же день в Можге 27-летний молодой человек на «Ладе-Калине» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Гранту». Пострадал ехавший в «Калине» 36-летний мужчина, травмы получили и пассажиры «Гранты» - 49-летние мужчина и женщина. Выехавший на «встречку» водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался. Его автомобиль также помещен на спецстоянку.

18 июля в поселке Кез около 4 утра 21-летний юноша на мопеде не справился с управлением и съехал с дороги. В результате опрокидывания молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. В момент аварии он находился в пьяном состоянии.

Также в воскресенье, 18 июля, в Кизнерском районе не справился с управлением нетрезвый 21-летний водитель. Его «ВАЗ-2110» съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пассажиры автомобиля, две девушки 22-х лет, получили травмы.