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В Можге пьяный подросток после ДТП устроил погоню с полицейскими

12:50, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Можге пьяный подросток после ДТП устроил погоню с полицейскими
12:50, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Можга\n#ДТП\n#ГИБДД
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Требование сотрудников ДПС об остановке он проигнорировал.

Можга. Удмуртия. В Можге задержали пьяного подростка, устроившего ДТП с опорой ЛЭП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл 4 июля около 07:30. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный на ВАЗ-2110 врезался в опору ЛЭП и скрылся. Вскоре беглеца обнаружил патруль ДПС. На требования сотрудников ГИБДД нарушитель не отреагировал — напротив, выехал на встречную полосу и превысил допустимую скорость. Позднее ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся. 

Водителем автомобиля оказался 17-летний подросток, который не имел прав управления. Вместе с ним в машине оказались четверо пьяных пассажиров 15-17 лет, все они получили различные травмы.

Отметим, что в России планируют ввести в действие новые алкотестеры, которые позволят моментально установить, пьян ли водитель. Кроме того, с 1 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за пьяную езду.

12:50, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
257
0
#Удмуртия\n#Можга\n#ДТП\n#ГИБДД