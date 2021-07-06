В Можге пьяный подросток после ДТП устроил погоню с полицейскими

Требование сотрудников ДПС об остановке он проигнорировал.

Можга. Удмуртия. В Можге задержали пьяного подростка, устроившего ДТП с опорой ЛЭП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл 4 июля около 07:30. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный на ВАЗ-2110 врезался в опору ЛЭП и скрылся. Вскоре беглеца обнаружил патруль ДПС. На требования сотрудников ГИБДД нарушитель не отреагировал — напротив, выехал на встречную полосу и превысил допустимую скорость. Позднее ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся.

Водителем автомобиля оказался 17-летний подросток, который не имел прав управления. Вместе с ним в машине оказались четверо пьяных пассажиров 15-17 лет, все они получили различные травмы.

Отметим, что в России планируют ввести в действие новые алкотестеры, которые позволят моментально установить, пьян ли водитель. Кроме того, с 1 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за пьяную езду.