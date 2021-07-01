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Сотрудникам ГИБДД выдадут приборы для выявления пьяных водителей на месте

11:20, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
Сотрудникам ГИБДД выдадут приборы для выявления пьяных водителей на месте
11:20, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
51
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#алкоголь\n#пьяный водитель\n#тесты\n#техника\n#ДПС\n#автомобилисты\n#ГИБДД
Фото: pixabay.com
51
0

Новые алкотестеры не потребуют подтверждения результата проверки в медучреждении.

Москва. Сотрудников ДПС вооружат алкотестерами нового поколения, позволяющими моментально устанавливать, пьян ли автомобилист. Новое оборудование дорожная полиция получит в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на радиостанцию «Милицейская волна».

Как рассказал в прямом эфире начальник ГИБДД МВД России Михаил Черников, спецприбор безошибочно определит наличие паров алкоголя. Если же новый алкотестер укажет, что водитель трезв, то ему не придется отправляться на медосвидетельствование.

Также глава Автоинспекции рассказал, что только за первую половину текущего года за пьяную езду к ответственности привлекли более 220 тыс. автомобилистов, из них около 27 тыс. повторно.

11:20, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
51
0
#алкоголь\n#пьяный водитель\n#тесты\n#техника\n#ДПС\n#автомобилисты\n#ГИБДД