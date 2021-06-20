В Ижевске пожарные спасли от огня дом на 8 квартир

В пламени погибли надворные постройки.



Ижевск. Удмуртия. 8-квартирный жилой дом едва не сгорел в Ижевске. Пожар произошел 19 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртии.

О возгорании на улице 1-я Донская спасателям стало известно в 18:22. Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое горение надворных построек. Ветер грозил перенести огонь на близлежащий барак, в котором располагалось 8 квартир.

Менее чем за час сотрудники МЧС справились с огнем. Пожар был ликвидирован в 19:01.

Сгорели 7 надворных построек (сараи, бани, гаражи). Перехода пламени на жилой дом допущено не было.

В тушении пожара участвовали 56 человек с 16 единицами техники, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.