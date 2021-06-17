В Ижевске в садовом массиве сгорели три дома

При пожаре никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

Ижевск. Удмуртия. 3 садовых дома пострадали при пожаре в Ижевске. Возгорание произошло 17 июня на улице Цветочной, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Сообщение о возгорании в спасательную службу поступило в 17:37. Спустя 5 минут пожарные прибыли на место происшествия. К их приезду открытым пламенем горели два нежилых садовых дома, огонь угрожал соседним постройкам.

Пожар ликвидировали в 18:00. От огня пострадало три нежилых садовых дома.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава пожарно-спасательных частей. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.