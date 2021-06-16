Жителю Удмуртии, разбившему лицо знакомому, придется оплатить его лечение

Стоимость лечения местный фонд ОМС оценил в 88 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска придется заплатить более 88 тыс. рублей за лечение потерпевшего в драке. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В ходе ссоры житель Ижевска ударил знакомого ногой в лицо. Мужчину осудили по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и условно лишили свободы на 3 года с испытательным сроком в 1 год.

Лечение потерпевшего региональный фонд ОМС оценил в 88 тыс. рублей. Суд решил взыскать потраченные средства с обвиняемого.