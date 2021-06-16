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Жителю Удмуртии, разбившему лицо знакомому, придется оплатить его лечение

14:00, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Жителю Удмуртии, разбившему лицо знакомому, придется оплатить его лечение
14:00, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
814
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#драка\n#лишение свободы\n#финансы и деньги\n#лечение
Фото: pixabay.com
814
0

Стоимость лечения местный фонд ОМС оценил в 88 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска придется заплатить более 88 тыс. рублей за лечение потерпевшего в драке. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В ходе ссоры житель Ижевска ударил знакомого ногой в лицо. Мужчину осудили по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и условно лишили свободы на 3 года с испытательным сроком в 1 год.

Лечение потерпевшего региональный фонд ОМС оценил в 88 тыс. рублей. Суд решил взыскать потраченные средства с обвиняемого.

14:00, 16 июня, 2021
Екатерина Сентемова
814
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#драка\n#лишение свободы\n#финансы и деньги\n#лечение