В Ижевске двое подростков угнали автомобиль

Несовершеннолетние катались на нем по городу, не имея прав.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двое юношей 14 и 15 лет угнали машину и передвигались на ней по городу. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня на улице Восточной. Без прав на управление транспортным средством подозреваемые ездили в автомобиле со своими несовершеннолетними друзьями. Утром 12 июня их задержала полиция.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В настоящее время машина изъята и возвращена владельцу. Расследование дела продолжается.