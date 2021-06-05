Инцидент произошёл 28 мая 2021 года.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии корова наступила на животновода. Гострудинспекция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 28 мая 2021 года на территории племенного хозяйства. Во время перегона скота животновод упал, после чего на него наступила корова. Мужчина получил тяжёлую травму грудной клетки.

Комиссия проводит проверку по данному происшествию. Проверяющим необходимо установить, почему произошёл этот инцидент, и кто из сотрудников хозяйства мог допустить нарушения требований охраны труда.