В Сарапульском районе в пруду утонул человек

Мужчина просто решил искупаться.

Сарапул. Удмуртия. В селе Мостовое Сарапульского района водолазы обнаружили тело утонувшего человека. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

20 мая мужчина 59 лет, несмотря на то что купальный сезон еще не начался, решил поплавать в водоеме. Когда он не вернулся к вечеру домой, родственники обратились в поисково-спасательную службу.

21 мая водолазы подняли тело мужчины со дна водоема.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает, что вода – повышенный источник опасности. В период аномально жаркой погоды около водоемов находится большое количество отдыхающих, будьте аккуратны сами и следите за детьми.