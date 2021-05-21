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В Сарапульском районе в пруду утонул человек

17:25, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Сарапульском районе в пруду утонул человек
17:25, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
310
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#Сарапул\n#Мостовое\n#Удмуртия\n#спасатели\n#происшествие\n#купальный сезон\n#жара
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Мужчина просто решил искупаться.

Сарапул. Удмуртия. В селе Мостовое Сарапульского района водолазы обнаружили тело утонувшего человека. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

20 мая мужчина 59 лет, несмотря на то что купальный сезон еще не начался, решил поплавать в водоеме. Когда он не вернулся к вечеру домой, родственники обратились в поисково-спасательную службу.

21 мая водолазы подняли тело мужчины со дна водоема.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает, что вода – повышенный источник опасности. В период аномально жаркой погоды около водоемов находится большое количество отдыхающих, будьте аккуратны сами и следите за детьми.

17:25, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
310
0
#Сарапул\n#Мостовое\n#Удмуртия\n#спасатели\n#происшествие\n#купальный сезон\n#жара