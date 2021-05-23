В этом году частыми нарушителями стали не сетевые алкомаркеты, а магазины «у дома».

Ижевск. Удмуртия. На Последний звонок в Ижевске 12 торговых точек продолжали торговать алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

22 мая по всей стране проходили мероприятия, посвящённые Последнему звонку в школах. В Удмуртии в этот день продажа алкоголя была запрещена. Представители правоохранительных органов при участии сотрудников Минпромторга Удмуртии, городской администрации, административной инспекции и общественников провели рейды по торговым точкам, чтобы проверить, как соблюдается запрет.

Группы с раннего утра работали по всему городу и проверяли не только магазины, но и соцсети. В первую очередь участники рейда проверили алкомаркеты, на которые в прошлом году поступали многочисленные жалобы. На этот раз все сетевые магазины, продающие алкоголь, были закрыты.

Начальник управления общественной безопасности администрации Ижевск Дмитрий Шуклин отметил: все предприятия были предупреждены, что 22 мая торговля алкоголем запрещена.

Если сетевые точки решили соблюсти закон, то более мелкие их конкуренты на свой страх и риск продолжили продавать спиртное. Так, несколько коробок запретной продукции изъяли в торговой точке в подземном переходе на улице Горького. Кроме того, нарушения были выявлены в небольших магазинах, располагающихся у жилых домов.

За день 22 мая проверены 63 торговые точки по всему городу. Зафиксировано 12 фактов продажи спиртного. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.