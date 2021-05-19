Генпрокуратура России пытается взыскать имущество бывшего главы Удмуртии на сумму более 200 млн рублей

По данным ведомства, бывший чиновник, его семья и доверенные лица приобрели недвижимости на 169 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд рассматривает иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву. Власти хотят обратить имущество ранее осуждённого чиновника в доход государства. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Как пояснили в Генпрокуратуре, Александр Соловьёв в 2007-2016 годах имел незадекларированный доход, что является нарушением антикоррупционного законодательства. В эти годы он работал сначала председателем Госсовета Удмуртии, а затем главой республики.

По данным ведомства, бывший чиновник, его семья и доверенные лица приобрели 75 квартир, домов и земельных участков стоимостью 169 млн рублей. Декларированный доход действующих лиц был существенно меньше — 24 млн рублей. Прокуратура указывает, что большая часть имущества принадлежит одной из дочерей бывшего чиновника, которая не имела возможности всё это купить.

Как следует из карточки дела на сайте суда, иск Генпрокуратура подала ещё в ноябре 2020 года. Первое заседание состоялось уже в апреле. Затем неоднократно суд объявлял перерыв из-за вступления в дело третьих лиц: администраций Алнашского и Можгинского районов, ижевского бизнесмена Алексея Хайрутдинова, а также татарстанского предпринимателя Венера Канипова. Кроме того, в заседаниях объявляли перерыв из-за изменения основания или предмета иска.

В качестве ответчиков по делу проходят ООО «Удмуртстальмост» и ООО «АБЗ Пойма». Соловьёв, по данным надзорного ведомства, являлся собственником производственного здания «Удмуртстальмост» и имел 30%-ю долю в организации. В последнее предприятие он вложил около 40 млн рублей при официальном доходе в 19,1 млн рублей.

Сейчас Генпрокуратура России пытается обратить в доход государства имущество бывшего главы Удмуртии. Его стоимость оценена в 200 млн рублей.

Напомним, что Соловьёва осудили за получение взяток на 139 млн рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. В ноябре 2020 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей. С учётом времени, проведённого в СИЗО и под домашним арестом, в колонии ему предстояло провести 6,5 года. Однако из-за ухудшегося состояния здоровья бывшего чиновника освободили из заключения, оставив в силе штраф.