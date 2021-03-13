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Больше тысячи пьяных водителей выявили в Удмуртии с начала года

15:03, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
Больше тысячи пьяных водителей выявили в Удмуртии с начала года
15:03, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
192
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#водители
Фото: ИА «Сусанин»
192
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140 из них ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выявили 1 127 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

Из 1 127 выявленных нетрезвых водителей 140 управляли машиной в пьяном виде повторно, а 287 отказались от медосвидетельствования. 

В ГИБДД напоминают, что управление машиной в пьяном виде и отказ от освидетельствования влекут за собой административную ответственность в виде штрафа 30 тыс. рублей или лишения прав до двух лет. Водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, ждёт уголовное преследование и срок до двух лет. 

Напомним, что чиновник из Удмуртии дважды попался на езде в пьяном виде, а за время новогодних каникул сотрудники ГИБДД выявили в Ижевске больше 60 нетрезвых водителей.

15:03, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
192
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#водители