Больше тысячи пьяных водителей выявили в Удмуртии с начала года

140 из них ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выявили 1 127 пьяных водителей. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Из 1 127 выявленных нетрезвых водителей 140 управляли машиной в пьяном виде повторно, а 287 отказались от медосвидетельствования.

В ГИБДД напоминают, что управление машиной в пьяном виде и отказ от освидетельствования влекут за собой административную ответственность в виде штрафа 30 тыс. рублей или лишения прав до двух лет. Водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, ждёт уголовное преследование и срок до двух лет.

Напомним, что чиновник из Удмуртии дважды попался на езде в пьяном виде, а за время новогодних каникул сотрудники ГИБДД выявили в Ижевске больше 60 нетрезвых водителей.