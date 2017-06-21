Руководителем Минюста по Удмуртии назначили Ольгу Филиппову

Ранее она занимала эту же должность с приставкой и.о.
Ижевск. Удмуртия. Ольгу Филиппову представили как руководителя Минюста России по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, ранее она занимала пост заместителя начальника ведомства, а сентября 2016 года – и.о. руководителя управления.
Главный федеральный инспектор по региону Дмитрии Мусин отметил, что «очень важно, чтобы в каждом регионе России управление возглавлял человек с опытом, профессионал, готовый работать на благо граждан. Уверен, что опыт, который вы приобрели за 12 лет службы в органах Минюста, поможет вам наладить конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».
Наша справка: Ольга Николаевна Филиппова, родилась 1 июля 1982 года в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Образование – высшее, закончила УдГУ в 2004 году.
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09.1999
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–
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06.2004
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–
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учеба в Удмуртском государственном университете
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03.2004
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–
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06.2004
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–
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старший инспектор по делопроизводству аппарата службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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07.2004
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–
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12.2004
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–
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специалист 1 категории отдела юридической экспертизы и федерального регистра Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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01.2005
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–
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02.2005
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–
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специалист 1 категории отдела правового обеспечения Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике
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03.2005
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–
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09.2006
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–
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ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу
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10.2006
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–
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09.2007
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–
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ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике
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09.2007
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–
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02.2008
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–
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ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу
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02.2008
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–
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08.2008
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–
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ведущий специалист-эксперт Отдела Управления Минюста России по Приволжскому федеральному округу в Удмуртской Республике
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09.2008
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–
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03.2009
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–
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ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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03.2009
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–
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07.2012
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–
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заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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08.2012
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–
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11.2015
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–
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начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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11.2015
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–
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06.2017
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–
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заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
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06.2017
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–
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начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике