Руководителем Минюста по Удмуртии назначили Ольгу Филиппову

Ранее она занимала эту же должность с приставкой и.о.

Ижевск. Удмуртия. Ольгу Филиппову представили как руководителя Минюста России по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, ранее она занимала пост заместителя начальника ведомства, а сентября 2016 года – и.о. руководителя управления.

Главный федеральный инспектор по региону Дмитрии Мусин отметил, что «очень важно, чтобы в каждом регионе России управление возглавлял человек с опытом, профессионал, готовый работать на благо граждан. Уверен, что опыт, который вы приобрели за 12 лет службы в органах Минюста, поможет вам наладить конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».

Наша справка: Ольга Николаевна Филиппова, родилась 1 июля 1982 года в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Образование – высшее, закончила УдГУ в 2004 году.