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      Руководителем Минюста по Удмуртии назначили Ольгу Филиппову

      14:14, 21 июня, 2017
      14:14, 21 июня, 2017
      672
      0
      #кадры\n#Минюст\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртии
      672
      0

      Ранее она занимала эту же должность с приставкой и.о.

      Ижевск. Удмуртия. Ольгу Филиппову представили как руководителя Минюста России по Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, ранее она занимала пост заместителя начальника ведомства, а сентября 2016 года – и.о. руководителя управления.

      Главный федеральный инспектор по региону Дмитрии Мусин отметил, что «очень важно, чтобы в каждом регионе России управление возглавлял человек с опытом, профессионал, готовый работать на благо граждан. Уверен, что опыт, который вы приобрели за 12 лет службы в органах Минюста, поможет вам наладить конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».

      Наша справка: Ольга Николаевна Филиппова, родилась 1 июля 1982 года в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Образование – высшее, закончила УдГУ в 2004 году.

      09.1999

      06.2004

      учеба в Удмуртском государственном университете

      03.2004

      06.2004

      старший инспектор по делопроизводству аппарата службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      07.2004

      12.2004

      специалист 1 категории отдела юридической экспертизы и федерального регистра Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      01.2005

      02.2005

      специалист 1 категории отдела правового обеспечения Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике

      03.2005

      09.2006

      ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации                        и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу

      10.2006

      09.2007

      ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике

      09.2007

      02.2008

      ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу

      02.2008

      08.2008

      ведущий специалист-эксперт Отдела Управления Минюста России по Приволжскому федеральному округу в Удмуртской Республике

      09.2008

      03.2009

      ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства  юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      03.2009

      07.2012

      заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      08.2012

      11.2015

      начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      11.2015

      06.2017

      заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике

      06.2017

       

       

      начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
      14:14, 21 июня, 2017
      672
      0
      #кадры\n#Минюст\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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