Летевший из Москвы в Ижевск самолет приземлился в Перми

Причиной ухода на запасной аэродром стали плохие погодные условия.



Ижевск. Удмуртия. Неблагоприятные погодные условия привели к изменениям в расписании самолетов в Удмуртии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Ижавиа».

В частности, рейс 1296 «Москва (Шереметьево) - Ижевск» авиакомпании «Аэрофлот» был перенаправлен на запасной аэродром (Пермь).

Отправление рейса 1302/302 «Москва (Домодедово) - Ижевск» авиакомпании «Ижавиа» перенесено ориентировочно на 13:30 по местному времени.

В столице Удмуртии 10 января усилился северо-восточный ветер, наблюдается метель. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, неблагоприятные погодные условия сохранятся в ночь с 10 на 11 января и утром 11 января. Ветер будет дуть с порывами до 15 - 17 м/с. Местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы.