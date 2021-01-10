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Летевший из Москвы в Ижевск самолет приземлился в Перми

13:37, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
Летевший из Москвы в Ижевск самолет приземлился в Перми
13:37, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
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#Ижевск\n#Пермь\n#погода\n#самолет\n#транспорт\n#Ижавиа\n#авиация
Фото: vk.com/izhavia
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Причиной ухода на запасной аэродром стали плохие погодные условия.

Ижевск. Удмуртия. Неблагоприятные погодные условия привели к изменениям в расписании самолетов в Удмуртии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Ижавиа».

В частности, рейс 1296 «Москва (Шереметьево) - Ижевск» авиакомпании «Аэрофлот» был перенаправлен на запасной аэродром (Пермь).

Отправление рейса 1302/302 «Москва (Домодедово) - Ижевск» авиакомпании «Ижавиа» перенесено ориентировочно на 13:30 по местному времени.

В столице Удмуртии 10 января усилился северо-восточный ветер, наблюдается метель. Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, неблагоприятные погодные условия сохранятся в ночь с 10 на 11 января  и утром 11 января. Ветер будет дуть с порывами до 15 - 17 м/с. Местами ожидается метель, на дорогах снежные заносы.

13:37, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
1293
0
#Ижевск\n#Пермь\n#погода\n#самолет\n#транспорт\n#Ижавиа\n#авиация