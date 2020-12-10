Шесть лет «строгача» получил житель Удмуртии за избиение подруги и нападение на полицейского

Инцидент произошел в ночь на 1 января 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Шесть лет проведет в колонии строгого режима житель Удмуртии за избиение подруги и нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Как установил суд, в новогоднюю ночь 34-летний житель Каракулинского района выпивал со своей знакомой. Отмечавшие праздник поссорились, после чего мужчина избил подругу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

«В связи с совершением данного преступления подсудимый был задержан сотрудником отделения полиции «Каракулинское» и, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, напал на данного сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения», – отмечается в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовные дела. Суд, рассмотрев материалы, приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.