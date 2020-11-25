Таким образом ребята решили развлечься.

Балезино. Удмуртия. Подростки обкидали камнями проходящий поезд на станции Балезино в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Кировского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел ночью. Двое школьников 14 и 15 лет, решив развлечься, поднялись на переходный мост и оттуда стали обкидывать камнями грузовой поезд. Ребят заметили работники транспорта и сообщили в полицию.

С подростками провели профилактическую беседу. В отношении родителей сотрудники составили протоколы по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).