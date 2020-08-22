Ей предстоит заплатить 10 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Удмуртии оштрафовали за пикет в поддержку митингов в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.



Вечером 18 августа на Центральной площади Ижевска двое активистов провели пикетирование с плакатами «Жыве Беларусь» и «Лука уходи!». Организатор пикета, 23-летняя жительница Селтов, не направила в администрацию города уведомление о проведении публичного мероприятия, и оно засчиталось как несанкционированное.



Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования»). Женщине назначили штраф 10 тыс. рублей.



Девушка свою вину признала, пояснив, что не знала о правилах организации публичных мероприятий.



Напомним, что митинги в Белоруссии начались после объявления первых результатов голосования выборов президента страны. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.