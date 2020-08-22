Он не надел спасательный жилет.

Завьялово. Удмуртия. Инвалид чуть не утонул во время рыбалки в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по Удмуртской Республике.



Пожилой человек рыбачил на пруду в Пирогово 21 августа. Он находился в резиновой лодке и на нем не было спасательного жилета.



«Около 16 часов рыбак делает сильный гребок, но одним веслом промахивается по воде. Мужчина с ампутированными конечностями не удержал равновесие и вывалился из лодки», — отметили в сообщении.



Рыбак начал тонуть, но его крики услышал патрулирующий водоем спасатель. Он находился неподалеку и сразу поплыл на лодке к утопающему. Доброволец-осводовец подставил борт рыбаку, надел на мужчину спасательный жилет и помог влезть в лодку.



После этого рыбака довезли до берега и помогли сообщить о происшествии его дочери, которая и забрала отца.





