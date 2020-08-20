Инспектор в Ижевске спасла подростка с балкона 17 этажа

Женщине удалось войти в доверие девочки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудница патрульно-постовой службы спасла девочку, сидевшую на парапете балкона 17 этажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сигнал автопатрулю поступил из дежурной части. Сотрудникам сообщили, что на общем балконе многоквартирного дома на улице Татьяны Барамзиной находится девочка.

Прибыв на место и оценив ситуацию, лейтенант полиции решила подняться на этаж. Там она аккуратно приоткрыла дверь и начала разговаривать с подростком на отвлеченные темы. Сначала 13-летняя девочка не разрешала к себе подходить, но в ходе диалога инспектору получилось войти в доверие и подойти ближе.

Воспользовавшись моментом, сотрудница обняла девочку за талию и сняла с парапета. Её передали медикам «скорой».

Руководство МВД по Удмуртии приняло решение о поощрении лейтенанта.