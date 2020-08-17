Около 300 л азотной кислоты пролилось на территории Ижевска

Погрузчик задел емкость с жидкостью.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории 169 кв. м. разлилась азотная кислота. Об этом на аппаратном совещании 17 августа рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Удмуртской Республике Андрей Перепичай.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе на территории компании «Ижсинтез-Химпром». Погрузчик, двигаясь задним ходом, задел емкость с кислотой.

Как сообщили в организации, на асфальтовую площадку пролилось около 300 литров кислоты, которую за 10 минут полностью нейтрализовали кальцинированной содой.

«Такая ситуация внештатная, но в ней ничего опасного совершенно нет», - уточнили в компании.