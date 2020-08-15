В Сарапуле осудили предпринимателя за неуплату 3 млн рублей налогов

Женщина получила штраф.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили предпринимателя за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что 33-летняя бизнесвумен 9 апреля 2019 года зарегистрировала ИП и вплоть до 25 июля 2018 года вела предпринимательскую деятельность. По итогам работы во втором квартале 2018 года женщина подала налоговую декларацию, в которой занизила налоговую базу.

Это позволило ей уклониться от уплаты налога на сумму более 3,1 млн рублей. Женщину обвинили в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

Суд назначил бизнесвумен штраф в размере 100 тыс. рублей. Также с неё взыскали всю сумму неуплаченного налога.