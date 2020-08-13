Жители Шарканского района Удмуртии испугались бурого медведя вблизи деревни

Они увидели хищника у Пыжьегурта, эту информацию проверяют сотрудники регионального Минприроды.

Шаркан. Удмуртия. Бурого медведя увидели жители Шарканского района Удмуртии вблизи деревни Пыжьегурт. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.



После обращений жителей сотрудники регионального Минприроды неоднократно выезжали на место предположительного нахождения медведя. В ведомстве не пояснили, заметили ли они сами дикое животное на выездах.



При этом на проверках было установлено, что в окрестностях Выжьегурта много овец ходят без присмотра владельца. Потому, уточнили в сообщении, причиной гибели овец могут быть не только дикие животные, но и собаки.



Сейчас сотрудники Минприроды Удмуртии вместе с егерями Шарканского районного общества охотников и рыболовов проводят мероприятия по недопущению новых появлений медведя на территории населенных пунктов.



Отметим, что в случае встречи с диким животным не стоит делать резких движений и действий. Это может вызвать агрессию животного. При нападении медведя нужно использовать все доступные меры к защите, по возможности укрыться за какой-либо преградой.



Также в случае обнаружения медведя вблизи населенных пунктов стоит позвонить в единый пункт диспетчерского управления регионального Минприроды по номерам: 8-800-100-94-00 или (3412) 72-34-41.