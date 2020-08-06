Количество дорожных аварий с пострадавшими в Удмуртии за первое полугодие снизилось на 16%

76 пешеходов пострадали из-за собственной неосторожности.

Ижевск. Удмуртия. По итогам первого полугодия количество ДТП с пострадавшими в Удмуртии снизилось на 16%. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслан Набиев. По его данным, за 6 месяцев в регионе произошли 743 аварии, в которых пострадали или погибли люди.

56 человек погибли, 982 получили травмы.

По сравнению с первым полугодием 2019 года, в этом году число аварий с пострадавшими снизилось на 16%. На 20,3% сократилось количество погибших в них людей, на 13,1% – количество раненых.

Набиев отметил, что чаще всего под колеса автомобилей попадают пешеходы. Треть подобных ДТП происходит из-за их неосторожности. Это и выход на дорогу перед близко едущим транспортом, и переход в неположенном месте, и отвлечение на гаджеты.

Отвлекаются на телефоны и водители. Главный государственный инспектор Удмуртии обратил внимание на то, что автолюбители, заметив ДТП, зачастую на ходу снимают его на фото или видео и тут же выкладывают в соцсети. Это тоже не способствует концентрации внимания на дороге.