Пять жителей Сарапула отделались условным сроком за организацию сети казино

Злоумышленники открыли десять игорных заведений.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле осудили пятерых местных жителей за незаконную организацию сети игровых салонов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следствием установлено, что с 4 апреля 2017 года по 29 марта 2018 года двое мужчин и женщина открыли в Сарапуле десять игровых клубов. Помогали им в этом ещё восемь человек, которые занялись организацией работы казано, работая администраторами.

Следователи совместно с полицией смогли «прикрыть» незаконный бизнес. К уголовной ответственности привлекли 11 человек, дела пяти из которых передали в суд. В отношении остальных прекратили уголовное преследование в связи с их раскаянием и активной помощью следствию.

На имущество обвиняемых на сумму более 3,5 млн рублей, 2 000 долларов, а также на землю и жилые помещения наложили арест.

Приговором суда трём злоумышленникам назначили наказание от полутора до двух лет лишения свободы каждому условно с аналогичным испытательным сроком. Также назначены штрафы в размере от 80 до 200 тыс. рублей. Две женщины, работавшие администраторами, получили по году условно с испытательным сроком в 12 месяцев.