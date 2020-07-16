Житель Удмуртии от скуки выдумал теракт

Суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.

Кез. Удмуртия. Житель села Кузьма Кезского района Удмуртии направил ложное сообщение о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил по номеру «102» в дежурную часть Кезского отдела полиции, и сообщил о якобы готовящемся акте терроризма. После сигнала на место выехал наряд.

За ложную информацию в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма»).

В суде злоумышленник рассказал, что теракт он выдумал, чтобы к нему быстрее приехали сотрудники полиции, потому что ему было скучно.

Мужчине назначили 1 год ограничения свободы. Также с него планируется взыскать расходы, связанные с выездом спецслужб.