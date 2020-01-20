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Подозреваемых в двойном убийстве в Ижевске задержали в Белоруссии

14:47, 20 января, 2020
Ксения Чернова
Подозреваемых в двойном убийстве в Ижевске задержали в Белоруссии
14:47, 20 января, 2020
Ксения Чернова
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#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#происшествие\n#убийство\n#криминал
Фото: pixabay.com
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Доставить на родину их планируют в феврале.

Ижевск. Удмуртия. Еще двоих подозреваемых в двойном убийстве в Ижевске задержали в Белоруссии. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции их в Россию. Доставить подозреваемых в Ижевск планируется в феврале.

Напомним, убийство произошло в июне 2019 года. В квартире одного из домов на улице Холмогорова были найдены тела отца и сына. Выяснилось, что злоумышленники похитили из квартиры 16 млн рублей.

Позже правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых, однако их сообщникам удалось скрыться. Их объявили в международный розыск. При этом всем четверым предъявили обвинения в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.

«Долгое время расследование буксовало. <...> Задача следователя — с учетом новых показаний установить объективную картину этого деяния. Самая большая работа по этому делу — это установление всего похищенного», — отметил Тугушев.

Следователи планируют завершить расследование уже к лету.

14:47, 20 января, 2020
Ксения Чернова
570
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Белоруссия\n#происшествие\n#убийство\n#криминал

 

 

 


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