Доставить на родину их планируют в феврале.

Ижевск. Удмуртия. Еще двоих подозреваемых в двойном убийстве в Ижевске задержали в Белоруссии. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции их в Россию. Доставить подозреваемых в Ижевск планируется в феврале.

Напомним, убийство произошло в июне 2019 года. В квартире одного из домов на улице Холмогорова были найдены тела отца и сына. Выяснилось, что злоумышленники похитили из квартиры 16 млн рублей.

Позже правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых, однако их сообщникам удалось скрыться. Их объявили в международный розыск. При этом всем четверым предъявили обвинения в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.

«Долгое время расследование буксовало. <...> Задача следователя — с учетом новых показаний установить объективную картину этого деяния. Самая большая работа по этому делу — это установление всего похищенного», — отметил Тугушев.

Следователи планируют завершить расследование уже к лету.