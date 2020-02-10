Полиция начала проверку в отношении жителя Завьялово, дважды выбросившего кота в окно

Животное скончалось.

Завьялово. Удмуртия. Полиция начала проверку в отношении жителя Завьялово, выбросившего кота из окна. Соседи обратились в правоохранительные органы и сообщили о факте жестокого обращения с животным, сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

«В три часа ночи кота выбросили с 3 этажа. Он заполз обратно в подъезд и орал. Его подобрал сосед с 1 этажа, а утром он отнёс его к хозяевам. Но они второй раз выбросили его», - написали неравнодушные жители в группе «Четыре лапы Ижевск. Помощь бездомным животным» в соцсети Вконтакте. По словам жильцов, кот умер.

В группе начался сбор средств на вскрытие тела животного для получения заключения о причине смерти.

Если факт жестокого обращения установят, будет возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.